16 مباراة بلا أهداف.. لماذا أعاد حسام حسن أسامة فيصل إلى حسابات منتخب مصر؟

لم يكن استدعاء أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي إلى معسكر منتخب مصر مجرد إضافة جديدة إلى قائمة الفراعنة قبل مواجهة جنوب السودان وإنما جاء في توقيت فرضته متغيرات مفاجئة داخل المعسكر ليعود مهاجم البنك الأهلي إلى حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بعد فترة من الغياب.

وانضم أسامة فيصل إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام جنوب السودان المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027 على أن يشارك اللاعب في تدريبات المنتخب اليوم قبل السفر مع البعثة إلى جنوب السودان.

وتغادر بعثة منتخب مصر القاهرة في الثانية عشرة ظهر اليوم استعدادًا للمباراة التي يبحث خلالها الفراعنة عن مواصلة مشوارهم في التصفيات في ظل التغييرات التي طرأت على قائمة الفريق خلال الساعات الأخيرة وعلى رأسها مغادرة محمد صلاح قائد المنتخب للمعسكر.

أسامة فيصل.. عودة في توقيت مختلف

ويحمل استدعاء أسامة فيصل أكثر من دلالة خاصة أن اللاعب لم يكن حاضرًا في المعسكرات الأخيرة للمنتخب قبل أن يجد نفسه مجددًا ضمن حسابات حسام حسن في مرحلة تحتاج فيها قائمة الفراعنة إلى خيارات هجومية إضافية.

ويملك مهاجم البنك الأهلي تجربة سابقة مع منتخب مصر الأول بعدما ظهر للمرة الأولى بقميص الفراعنة خلال كأس العرب 2021 عندما كان المنتخب تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش وشارك اللاعب في 3 مباريات بالبطولة.

ولم تتوقف رحلة فيصل مع المنتخب عند تجربة كيروش إذ عاد للظهور مع الفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا في سبتمبر 2023 قبل أن يدخل مجددًا حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الذي سبق أن استدعاه بداية من سبتمبر 2024.

وبذلك أصبح أسامة فيصل أحد اللاعبين الذين ارتبطت تجربتهم مع المنتخب الأول بثلاثة مدربين مختلفين بداية من كيروش مرورًا بفيتوريا وصولًا إلى حسام حسن الذي يمنحه الآن فرصة جديدة للعودة إلى المشهد الدولي.

16 مباراة.. ورقم يبحث عن التغيير

وخاض أسامة فيصل 16 مباراة مع منتخب مصر الأول لكنه لم يتمكن حتى الآن من تسجيل هدف بقميص الفراعنة وهو الرقم الذي يمثل أحد أبرز الملفات التي يسعى اللاعب إلى تغييرها إذا حصل على فرصة المشاركة أمام جنوب السودان.

وتعود مشاركاته الدولية الأولى إلى ديسمبر 2021 بينما كانت آخر مشاركة له مع المنتخب قبل المعسكر الحالي خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 بعدما تواجد ضمن قائمة الفراعنة وشارك في مباريات البطولة.

وبعد غيابه عن المعسكرات الأخيرة جاءت العودة في توقيت مهم بالنسبة للمهاجم الذي أصبح أمام فرصة لإعادة تقديم نفسه للجهاز الفني ليس فقط باعتباره لاعبًا عاد إلى القائمة وإنما كمهاجم يمكن أن يدخل الحسابات خلال المرحلة المقبلة.

لماذا استدعى حسام حسن أسامة فيصل الآن؟

ويأتي استدعاء فيصل في ظل حاجة الجهاز الفني إلى الحفاظ على أكبر قدر من الخيارات داخل القائمة قبل السفر إلى جنوب السودان خاصة مع مغادرة محمد صلاح للمعسكر وما ترتب على ذلك من إعادة ترتيب بعض الحسابات الهجومية.

ولا يعني انضمام مهاجم البنك الأهلي بالضرورة حصوله على مكان أساسي في تشكيل المنتخب لكنه يمنح الجهاز الفني خيارًا إضافيًا قبل مواجهة مختلفة في ظروفها عن مباريات القاهرة سواء من حيث أرضية الملعب أو أجواء اللقاء أو طبيعة المنافس.

وتمنح عودة فيصل حسام حسن فرصة لإعادة تقييم مهاجم سبق له التعامل معه ويعرف إمكاناته خاصة أن اللاعب سبق أن ظهر مع المنتخب تحت قيادة المدير الفني الحالي.

من القاهرة إلى جنوب السودان.. اختبار جديد للفراعنة

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى جنوب السودان ظهر اليوم على أن يخوض الفريق مباراته أمام أصحاب الأرض عصر الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للجهاز الفني الذي يسعى إلى التعامل مع المتغيرات التي شهدها المعسكر بأكبر قدر من الاستقرار مع الحفاظ على التركيز داخل المجموعة وعدم تأثر الحسابات الفنية بخروج بعض العناصر ودخول أخرى.

وبالنسبة لأسامة فيصل فإن مواجهة جنوب السودان قد تمثل بداية جديدة لمسيرته مع المنتخب الأول؛ فبعد 16 مباراة دولية دون أهداف عاد مهاجم البنك الأهلي إلى قائمة الفراعنة في توقيت يحتاج فيه الجهاز الفني إلى حلول هجومية ليصبح أمام فرصة لتحويل الاستدعاء الجديد إلى خطوة مختلفة في مشواره الدولي.