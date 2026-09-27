شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، المستشارة هدى عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد رشدي، الأمين العام المساعد.

أهمية دور النيابة الإدارية في خدمة المواطنين

وفي بداية اللقاء، هنأ فضيلة الإمام الأكبر المستشارة هدى عيسى بمناسبة توليها مهام رئاسة هيئة النيابة الإدارية، متمنيًا لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في ترسيخ الانضباط الإداري، وتعزيز مبادئ العدالة الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة، وصون سيادة القانون بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين.

من جانبها، أعربت المستشارة هدى عيسى عن سعادتها بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدة تقديرها للدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر قيم السلام والأخوة، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، مشيدةً بمكانة الأزهر الشريف باعتباره منارةً للعلم والعلماء، مؤكدة حرص هيئة النيابة الإدارية على تعزيز أوجه التعاون مع الأزهر الشريف، بما يخدم الارتقاء بمنظومة العمل الإداري، ويدعم جهود مؤسسات الدولة في أداء رسالتها.