هل اقترب فان دايك من الرحيل عن ليفربول إلى ريال مدريد بتوصية مورينيو؟

بدأ اسم الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول يظهر بقوة داخل حسابات ريال مدريد في ظل رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الملكي في إعادة ترتيب الخط الخلفي وتعزيز صفوفه بمدافع يمتلك الخبرة والشخصية القيادية.

ولا يتعلق الأمر هذه المرة بمجرد البحث عن قلب دفاع جديد وإنما بخيار يحمل مواصفات مختلفة بالنسبة للمدرب البرتغالي؛ مدافع قادر على قيادة الخط الخلفي ويمتلك خبرات طويلة على أعلى مستوى ويستطيع التعامل مع المباريات الكبرى وهي عوامل تجعل فان دايك أحد الأسماء التي تحظى باهتمام خاص.

لكن السؤال الذي بدأ يفرض نفسه بقوة هو: هل اقترب قائد ليفربول بالفعل من الرحيل عن أنفيلد والانتقال إلى ريال مدريد بتوصية مباشرة من مورينيو؟

مورينيو يبحث عن «القائد» وليس مجرد مدافع

وبحسب ما أوردته شبكة "Fichajes" الإسبانية فإن مورينيو يرى أن دفاع ريال مدريد لا يزال بحاجة إلى المزيد من الخبرة رغم التحركات التي قامت بها الإدارة خلال فترة الانتقالات الصيفية لإعادة بناء الخط الخلفي.

وكان النادي الملكي قد دعم دفاعه بالتعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي لكن ذلك لم ينهِ مخاوف الجهاز الفني بشأن قدرة الفريق على الحفاظ على الاستقرار الدفاعي طوال الموسم الأمر الذي دفع مورينيو إلى التفكير في إضافة اسم أكثر خبرة.

وهنا يظهر فان دايك كخيار مختلف فالمدافع الهولندي لا يقدم لمورينيو مجرد إضافة فنية في مركز قلب الدفاع وإنما يمثل لاعبًا يمتلك شخصية قيادية وتجربة طويلة في المنافسات الأوروبية وقدرة على التعامل مع الضغوط فضلًا عن معرفته بأجواء المباريات الكبرى بعد سنوات قضاها لاعبًا أساسيًا وقائدًا في ليفربول.

عقد فان دايك يفتح باب ريال مدريد

أحد أهم الأسباب التي تجعل اسم فان دايك جذابًا بالنسبة لريال مدريد هو وضعه التعاقدي مع ليفربول وينتهي عقد المدافع الهولندي مع النادي الإنجليزي في صيف 2027 وهو ما يمنح إدارة ريال مدريد مساحة للتحرك ومحاولة استغلال الموقف التعاقدي للاعب خاصة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

ولا توجد وفق التقارير المتداولة مؤشرات واضحة حتى الآن على وجود اتفاق بشأن تمديد عقد فان دايك بينما يواصل اللاعب التركيز على مشاركاته مع ليفربول دون الكشف عن موقف نهائي بشأن مستقبله بعد نهاية عقده الحالي.

وهنا قد تتحول الأشهر المقبلة إلى مرحلة حاسمة خصوصًا أن ريال مدريد يستطيع مراقبة الموقف عن قرب قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الدخول في مفاوضات.

هل يكرر فان دايك سيناريو الرحيل الكبير؟

رغم وصوله إلى عامه الخامس والثلاثين لا يزال فان دايك عنصرًا أساسيًا في حسابات ليفربول كما يحتفظ بمكانته كأحد أبرز قادة الفريق داخل الملعب.

ولهذا فإن رحيله إذا حدث لن يكون مجرد انتقال لاعب في نهاية مسيرته وإنما سيكون قرارًا يتعلق بأحد أهم عناصر القيادة داخل غرفة ملابس ليفربول.

وتزداد أهمية الملف مع دخول اللاعب المرحلة الأخيرة من عقده إذ سيكون أمام إدارة النادي الإنجليزي خياران واضحان خلال الفترة المقبلة: التحرك مبكرًا لحسم مستقبل قائدها أو الانتظار مع إمكانية فتح الباب أمام عروض الأندية التي تراقب موقفه.

توصية مورينيو تضع الصفقة تحت المجهر

ويمنح اهتمام مورينيو بالمدافع الهولندي الصفقة بُعدًا إضافيًا خصوصًا أن المدرب البرتغالي يسعى إلى بناء فريق يمتلك قدرًا أكبر من الصلابة والخبرة في الخط الخلفي.

فإذا تطورت الرغبة إلى تحرك رسمي فإن ريال مدريد سيكون أمام صفقة مختلفة عن صفقات المدافعين الشباب التي اتجه إليها النادي في السنوات الأخيرة بعدما يضع مورينيو أمامه لاعبًا جاهزًا بخبرات ضخمة.

لكن حتى الآن يجب الفصل بين اهتمام ريال مدريد بفان دايك وبين وجود مفاوضات رسمية أو اتفاق بين الأطراف الثلاثة.

فاللاعب لا يزال مرتبطًا بليفربول ومستقبله لم يُحسم كما أن انتقاله إلى ريال مدريد يظل مرتبطًا بموقف النادي الإنجليزي ورغبة اللاعب وقدرة النادي الملكي على تحويل الاهتمام إلى خطوة فعلية.