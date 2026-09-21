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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الحكام الإسبانية تتلقى صدمة بشأن شكوى فلورنتينو بيريز.. وموقف مورينيو من العقوبات

مورينيو
مورينيو
حمزة شعيب

 

تلقت رابطة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم ضربة جديدة في شكواها ضد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، على خلفية تصريحاته السابقة بشأن التحكيم، وذلك بالتزامن مع الجدل المثار عقب مباراة ديربي مدريد الأخيرة وتصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو.

تفاصيل شكوى الحكام ضد فلورنتينو بيريز

وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات فلورنتينو بيريز في مايو الماضي، التي اتهم خلالها الحكام بـ«الفساد المستمر»، مشيرًا إلى أن قرارات تحكيمية حرمته من التتويج بعدة ألقاب في الدوري الإسباني.

كما استند رئيس ريال مدريد إلى قضية نيجريرا، التي تتعلق باتهامات موجهة إلى برشلونة بشأن مدفوعات لمسؤول تحكيمي سابق، في سياق انتقاداته لمنظومة التحكيم الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، اقترح المحقق المسؤول عن دراسة شكوى هيئة رقابة الحكام ضد ريال مدريد وفلورنتينو بيريز حفظ القضية، بعد عدة أشهر من التحقيق والدراسة.

وأوضحت الصحيفة أن المقترح يستند إلى القوانين واللوائح الحالية، باعتبار أن تصريحات بيريز تندرج ضمن نطاق حرية التعبير، ما لم يجرِ تعديل اللوائح التنظيمية وتشديدها.

موقف الاتحاد الإسباني من تصريحات مورينيو

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة «آس» إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لا يخطط لاتخاذ إجراءات أو توقيع عقوبات ضد جوزيه مورينيو، بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن التحكيم عقب مباراة الديربي التي أقيمت يوم الأحد.

وكان ريال مدريد ومدربه مورينيو قد انتقدا أداء الطاقم التحكيمي خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، وسط اعتراضات على عدم طرد الثنائي كريستيان روميرو وكانج لي، عقب تدخلات قوية على جود بيلينجهام وفيدي فالفيردي.

مورينيو بيريز الدوري الإسباني

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