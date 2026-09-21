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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كهربا يشارك صورا جديدة من عطلته في إسبانيا

كهربا
كهربا
سارة عبد الله

شارك اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، صورا جديدة له من اسبانيا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كهربا، أثناء قضاء عطلة توقف الدوري في إسبانيا، ولاقت الصور تفاعلا واسعا من متابعيه.

وكان قد شارك محمود عبد المنعم كهربا، رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، تحدث خلالها عن تقلبات الحياة وما يمر به الإنسان من مواقف مختلفة.

وكتب كهربا في رسالته: «الدنيا بتروح لاتنين.. واحد بيسعى ليل نهار وبيحاول ويكافح، وواحد نيته حلوة وقلبه راضي وبيساعد غيره».

وأضاف: «الأول عدل ربنا، والتاني رحمه ربنا»، مؤكدا أن لكل شخص نصيبه ورزقه الذي كتبه الله له.

واختتم كهربا رسالته بالدعاء قائلا: «ربنا يكتب لنا نصيب ورزق الاثنين، ويكتب لنا نجاة من الدنيا وعوض بالآخرة».

محمود عبد المنعم كهربا انستجرام كهربا

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