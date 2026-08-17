كهربا يخطف الأنظار في أحدث ظهور

شارك اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كهربا في أحدث ظهور داخل سيارته، بلوك كاجوال ولاق تفاعلا من جمهوره ومتابعيه.

وشارك محمود عبد المنعم كهربا، رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، تحدث خلالها عن تقلبات الحياة وما يمر به الإنسان من مواقف مختلفة.

وكتب كهربا في رسالته: «الدنيا بتروح لاتنين.. واحد بيسعى ليل نهار وبيحاول ويكافح، وواحد نيته حلوة وقلبه راضي وبيساعد غيره».

وأضاف: «الأول عدل ربنا، والتاني رحمه ربنا»، مؤكدا أن لكل شخص نصيبه ورزقه الذي كتبه الله له.

واختتم كهربا رسالته بالدعاء قائلا: «ربنا يكتب لنا نصيب ورزق الاثنين، ويكتب لنا نجاة من الدنيا وعوض بالآخرة».