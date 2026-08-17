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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيمار أول ضحية لقاعدة جديدة في الدوري البرازيلي لمكافحة إضاعة الوقت

نيمار
نيمار
مجدي سلامة

أصبح البرازيلي نيمار، قائد سانتوس، أول لاعب في الدوري البرازيلي يخضع لتطبيق القاعدة الجديدة الخاصة بمكافحة إضاعة الوقت، بعدما اضطر إلى مغادرة الملعب لمدة دقيقة خلال مواجهة فريقه أمام فاسكو دا جاما.

وجاءت الواقعة خلال فوز سانتوس بثلاثة أهداف دون رد، بعدما توقف اللعب بسبب حاجة حارس الفريق جابرييل برازاو لتلقي العلاج، ليتم تطبيق القاعدة التجريبية الجديدة للمرة الأولى في المسابقة.

وتنص القاعدة الجديدة، التي تخضع للاختبار في عدد من المسابقات، من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز، على أنه في حال توقف اللعب لعلاج حارس المرمى، يتعين على مدرب الفريق تحديد لاعب لمغادرة أرض الملعب لمدة دقيقة واحدة بعد استئناف المباراة.

ويملك المدرب 10 ثوانٍ فقط لاختيار اللاعب الذي سيغادر الملعب، وفي حال عدم اتخاذ القرار خلال هذه المدة، تنتقل المسؤولية إلى قائد الفريق.

موقف نيمار

وخلال مباراة سانتوس وفاسكو دا جاما، لم يحدد الجهاز الفني لسانتوس اللاعب الذي سيغادر أرض الملعب في الوقت المحدد، ليطلب الحكم من نيمار، بصفته قائد الفريق، مغادرة الملعب لمدة دقيقة.

وتأتي هذه الواقعة لتمنح القاعدة الجديدة أول تطبيق عملي لها في الدوري البرازيلي، في إطار مساعي الجهات المنظمة للحد من أساليب إضاعة الوقت خلال المباريات.

ويبلغ نيمار 34 عامًا، وكان قد شارك كبديل في مباراتين مع منتخب البرازيل خلال كأس العالم 2026، وسجل هدفًا من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مواجهة النرويج التي انتهت بخسارة البرازيل 2-1 في دور الـ16.

نيمار الدوري البرازيلي إضاعة الوقت

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