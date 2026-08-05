نيمار يثير الجدل من جديد بشأن اعتزاله.. تفاصيل

أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا التكهنات بشأن مستقبله بعدما أكد أنه لم يحسم قراره بشأن ما سيفعله عقب انتهاء عقده مع سانتوس في ديسمبر 2026 مشيراً إلى أن خيار الاعتزال لا يزال مطروحاً في تصريحات أدلى بها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" على هامش وصوله إلى مزاد معهد نيمار جونيور الخيري في مدينة ساو باولو قال اللاعب: "لا أعرف كم من الوقت سأستمر في اللعب لا أفكر في الاعتزال الآن لكنني لا أعرف حتى متى سأواصل".

وأضاف: "لدي عقد مع سانتوس حتى ديسمبر وأنوي الوفاء به وتشريف قميص النادي بأفضل طريقة ممكنة وبعد انتهاء العقد سأفكر فيما إذا كنت سأستمر مع سانتوس، أو أرحل، أو أعتزل كرة القدم، أو أواصل اللعب".

التحاق نيمار

ومن المقرر أن يتوجه نيمار صباح الأربعاء إلى مدينة بيليم للالتحاق ببعثة سانتوس استعدادا لمواجهة ريمو في إياب دور الـ16 من كأس البرازيل.

وكان لقاء الذهاب على ملعب "فيلا بيلميرو" انتهى بالتعادل السلبي ما يعني أن سانتوس يحتاج إلى الفوز من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي، في المباراة المقررة على ملعب "مانغويراو".