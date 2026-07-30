هل يعتزل نيمار؟ تقرير برازيلي يكشف تطورات مثيرة حول مستقبله

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم البرازيلي نيمار، في ظل تزايد التكهنات حول إمكانية اعتزاله كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما أوردته منصة جلوبو البرازيلية، فإن هناك قناعة متزايدة داخل نادي سانتوس بأن نيمار بدأ يشعر بالملل من متطلبات كرة القدم اليومية، وأصبح يفكر بجدية في إنهاء مسيرته واعتزال اللعبة نهائيًا.

وأضاف التقرير أن اللاعب يتعرض لضغوط من والده للاستمرار في الملاعب، نظرًا للالتزامات التجارية وعقود الرعاية المرتبطة باسمه، والتي قد تتأثر في حال قرر الاعتزال.

وأشار التقرير إلى أن نيمار أصبح صعب التعامل معه في الحياة اليومية داخل النادي، موضحًا أن بعض تصرفاته الفردية أثارت حالة من الاستياء بين زملائه في الفريق، إلى جانب الجهاز الفني وإدارة النادي.

كما أوضح أن القدرات القيادية للنجم البرازيلي أصبحت محل انتقاد داخل سانتوس، خاصة بعد الواقعة التي جمعته مع روبينيو جونيور خلال شهر مايو الماضي، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل أروقة النادي.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مستقبل نيمار لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار القرار النهائي الذي سيتخذه اللاعب بشأن استكمال مسيرته أو إعلان اعتزاله خلال الفترة المقبلة.