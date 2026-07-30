إحالة أوراق شقيقتين للمفتي لقتـ.ل مسنة وسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الفيوم، إحالة أوراق شقيقتين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بقتل مسنة بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية وهاتفها المحمول داخل منزلها بمركز سنورس. وحددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من دور شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم.



صدر القرار برئاسة المستشار عبدالحكيم محسن الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إسلام خليل إبراهيم، الرئيس بالمحكمة، ومصطفى محمد فؤاد، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر مدحت محمد.

وتعود أحداث القضية رقم 2521 لسنة 2026 جنايات سنورس، إلى تلقي مركز شرطة سنورس بلاغًا بالعثور على جثة المسنة "عطيات. م. ع" داخل منزلها، مع وجود شبهة جنائية.

وعلى الفور، وجه مدير أمن الفيوم بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها. وبإجراء التحريات، وتنشيط المصادر السرية، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط منزل المجني عليها، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة ربتي منزل، هما "آمال. ر. ح" (56 عامًا) وشقيقتها "نورا. ر. ح" (45 عامًا).

وكشفت التحريات أن المتهمتين عقدتا العزم وبيتا النية على التخلص من المجني عليها بهدف سرقة مصوغاتها الذهبية، وأعدتا خطة لتنفيذ الجريمة بعد توزيع الأدوار بينهما. وفي 7 يناير الماضي، توجهتا إلى منزل المجني عليها، مستغلتين علاقة الصداقة والجيرة التي كانت تربط المتهمة الأولى بها، وادعتا زيارتهما للاطمئنان عليها.

وأضافت التحريات أنه عقب دخولهما المنزل، استغلتا تقدم المجني عليها في العمر وإقامتها بمفردها، حيث قامت المتهمة الأولى بالإمساك بها وشل حركتها وطرحها أرضًا، ثم كتمت أنفاسها، بينما ساعدتها المتهمة الثانية بوضع يديها على فمها وأنفها حتى تأكدتا من وفاتها.



وعقب ارتكاب الجريمة، استولت المتهمتان على المشغولات الذهبية والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها، ثم لاذتا بالفرار، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبطهما، وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي تمهيدًا للحكم عليهما.