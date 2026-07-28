إحالة سائق بولاق المتهم بنشر عشرات الفيديوهات الخاصة لفتاتين للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية سائق بولاق الدكرور، المتهم بنشر عشرات الفيديوهات لفتاتين، إلى الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليهما كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف، وهي صور ومقاطع مرئية عاريه للمجني عليها الأولى، والتي تحصل عليها بواسطة هاتف نقال في مكان خاص وبغير رضائها، وكان تهديده مصحوباً بطلب لحملهما على أداء عمل معين ألا وهو الابتعاد عن محيط دائرة القسم، وذلك نظير عدم نشر ما تحصل عليه.

كما تعدى على القيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما دون رضائهما.