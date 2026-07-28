التموين تكشف عدد المحذوفين من منظومة الدعم وتوضح تفاصيل تقديم التظلمات

يواصل ملف الدعم التمويني تصدر اهتمامات ملايين الأسر المصرية، في ظل استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في مراجعة قواعد بيانات المستفيدين بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

وكشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن عدد المستفيدين حاليًا من منظومة الدعم التمويني يبلغ نحو 60.8 مليون مواطن، موزعين على ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموينية، موضحًا أن بعض البطاقات تضم أكثر من أربعة أفراد.

حذف 2.9 مليون مواطن من منظومة الدعم خلال 6 سنوات

وأشار إلى أن عمليات تنقية ومراجعة البيانات التي تمت خلال السنوات الست الماضية أسفرت عن حذف نحو 2.9 مليون مواطن من منظومة الدعم، حيث تراجع عدد المستفيدين من 63.6 مليون مواطن إلى 60.8 مليونًا.

وأكد النائب أن استبعاد غير المستحقين يهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، لكنه أشار إلى وجود حالات تم حذفها بالخطأ، مطالبًا بسرعة فحص التظلمات وإعادة المواطنين الذين يثبت استحقاقهم للدعم.

من جانبه، أوضح أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المواطنين الذين ظهرت لهم رسالة "غير مستحق" على البطاقة التموينية يجب عليهم تحديث بياناتهم أولًا قبل تقديم طلب التظلم.

وأضاف أن تحديث البيانات متاح من خلال بوابة مصر الرقمية أو مكاتب البريد، مشيرًا إلى تخصيص 500 مكتب بريد للعمل خلال العطلات لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وأوضح أن تقديم التظلمات يتم من خلال مكاتب التموين التابعة للمواطن أو مراكز الخدمة المطورة، مع ضرورة إرفاق المستندات التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم، وفقًا لسبب الاستبعاد.

وأكد المتحدث باسم وزارة التموين أن جميع التظلمات يتم فحصها يوميًا بواسطة لجان مختصة، وفي حال ثبوت الاستحقاق تتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية وإخطار صاحبها برسالة نصية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تخص فقط المواطنين الذين ظهرت لهم رسالة "غير مستحق" منذ بداية يوليو، بينما تستمر باقي البطاقات التموينية في العمل بصورة طبيعية، موضحًا أن الوزارة ستعلن الحصر النهائي للتظلمات والحالات المقبولة بنهاية الشهر.