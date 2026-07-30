أنشيلوتي يكشف كواليس خروج البرازيل: كل شيء تغير بعد استراحة المياه

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن أسباب خسارة فريقه في كأس العالم، مؤكدًا أن نقطة التحول في المباراة أمام النرويج جاءت خلال فترة استراحة شرب المياه.

وقال أنشيلوتي إن منتخب البرازيل كان يسيطر على مجريات اللقاء حتى تلك اللحظة، قبل أن تتغير الأمور بعد استراحة المياه، معتبرًا أنها كانت اللحظة التي فقد فيها الفريق زمام المباراة.

وأضاف المدرب الإيطالي أن منتخب النرويج يمتلك أسلوبًا مميزًا في الاستحواذ على الكرة داخل نصف ملعبه، مشيرًا إلى أن هذا النهج لم يقتصر على مواجهة البرازيل فقط، بل ظهر أيضًا في مباراتهم أمام منتخب إنجلترا.

وأوضح أنشيلوتي أن النرويج فرضت سيطرتها على مواجهة إنجلترا أيضًا، وكان بإمكانها تحقيق الفوز، وهو ما يعكس قوة المنتخب وقدرته على التحكم في إيقاع المباريات أمام كبار المنتخبات.

واختتم قائلا، أن التفاصيل الصغيرة قد تحسم البطولات الكبرى، مشيرًا إلى أن استراحة المياه كانت نقطة فاصلة غيرت مسار المباراة وأثرت بشكل مباشر على مشوار منتخب البرازيل في كأس العالم.