الغربية: 39 محضرًا خلال حملات على مخابز في كفر الزيات والمحلة وسمنود

في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية المدعمة، نُفذت حملات تفتيشية على مخابز قريتي بلشاي وقسطا بمركز كفر الزيات، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية لرغيف الخبز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأسفرت الحملات ببلشاي وقسطا عن تحرير 15 محضرًا، منها 8 محاضر تموينية شملت مخالفات نقص وزن تراوحت بين 9 و19 جرامًا، وعدم نظافة أدوات العجين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، والتوقف الكلي عن الإنتاج، إلى جانب 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

ردع مخالفين

كما أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 16 محضرًا بإدارة تموين مركز المحلة الكبرى، تضمنت مخالفة للتصرف في 8 شكائر دقيق بلدي مدعم، و8 مخالفات نقص وزن، ومخالفتين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و4 مخالفات لعدم وجود لوحة تشغيل، ومخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، كما أسفرت الحملات بإدارة تموين سمنود عن تحرير 8 محاضر شملت 5 مخالفات نقص وزن، ومخالفة للتوقف عن الإنتاج، ومخالفتين لعدم وجود لوحة تشغيل.

تحرير محاضر وغرامات فورية

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الحملات التموينية والرقابية 39 محضرًا، فيما أكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات، والحفاظ على الدعم المخصص للمواطنين، والتصدي بكل حسم لأي مخالفات.