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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اضطرابات البحر الأسود تدفع الهند للبحث عن بدائل لزيت دوّار الشمس

زيت دوار الشمس
زيت دوار الشمس
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

تسعى الهند، أكبر مستورد لزيت دوار الشمس في العالم، إلى تأمين بدائل من الزيوت النباتية بعد تعطل وارداتها من روسيا وأوكرانيا بسبب الهجمات في منطقة البحر الأسود، وتأخر بعض الشحنات لمدة تصل إلى 60 يومًا وارتفاع الأسعار.

واتجهت الشركات الهندية إلى زيادة مشترياتها من زيت دوار الشمس من دول أخرى، أبرزها الأرجنتين، إلى جانب الاعتماد على زيوت بديلة مثل زيت النخيل والصويا وزيت الكانولا الأسترالي، ويأتي ذلك لتلبية الطلب المتزايد قبل موسم المهرجانات في الهند الذي يبدأ الشهر المقبل.

وتفاقمت الضغوط على الإمدادات مع تأخر زراعة البذور الزيتية في الهند بسبب ضعف الأمطار الموسمية، ما يرجح انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة اعتماد البلاد على الواردات، كما أسهمت الهجمات المتبادلة في البحر الأسود في تعطيل البنية التحتية للشحن والموانئ في روسيا وأوكرانيا، اللتين شكلتا معًا 63% من صادرات زيت دوار الشمس عالميًا الموسم الماضي.

ودفعت اضطرابات الإمدادات أسعار زيت دوار الشمس المحلي في الهند إلى الارتفاع بنسبة 6% هذا الشهر، مع توقعات بزيادة واردات زيت النخيل إلى نحو 700 ألف طن في يوليو الجاري، ووصولت واردات زيت الصويا إلى نحو 500 ألف طن شهريًا.

ويأتي ذلك وسط ضغوط أوسع على سوق الزيوت النباتية العالمية بسبب مخاطر الطقس المرتبطة بظاهرة "النينيو" المعروفة بالجفاف وارتفاع الطلب على الوقود الحيوي، ما قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.

الهند زيت دوار الشمس روسيا أوكرانيا البحر الأسود

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