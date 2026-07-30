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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يشهد توقيع شراكة بين أديداس والاتحاد المصري لكرة اليد لدعم المنتخبات الوطنية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام
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شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين شركة أديداس وشركة WAYUP SPORTS والاتحاد المصري لكرة اليد، لتصبح أديداس بموجبها الشريك الرسمي للملابس الرياضية للاتحاد، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد المصري لكرة اليد، وشركة أديداس، وشريكها المحلي الرسمي WAYUP SPORTS.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال مراسم التوقيع، أن هذه الشراكة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المنتخبات الوطنية، وتوفير أفضل الإمكانات للأبطال الرياضيين، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف.

وأضاف جوهر نبيل أن التعاون مع علامة رياضية عالمية بحجم "أديداس" يؤكد المكانة المتميزة التي وصلت إليها كرة اليد المصرية على المستويين القاري والدولي، ويسهم في توفير أحدث التجهيزات والملابس والمعدات الرياضية، بما يدعم استمرار تحقيق الإنجازات ورفع كفاءة المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل.

من جانبها، قالت منى عادل، مديرة أديداس في مصر: "تمثل هذه الشراكة محطة مهمة لأديداس في مصر، وتعزز التزامنا بدعم الطموحات الرياضية للدولة. لقد نجح الاتحاد المصري لكرة اليد في بناء سجل حافل بالإنجازات على المستويين الإقليمي والعالمي، لذا نفخر برعايته ودعمه، ونتطلع إلى تزويد منتخبات مصر الوطنية بمنتجات عالمية المستوى تسهم في دعم المرحلة المقبلة من مسيرة كرة اليد المصرية".

وقال محمد عفيفي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة WAYUP SPORTS: "تمثل هذه الشراكة محطة نفخر بها جميعًا في WAYUP SPORTS بالتعاون مع أديداس، إذ نتشرف بالعمل مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد لتوفير ملابس ومعدات رياضية عالمية لمنتخباتنا الوطنية، وهو ما يعزز شعورنا بالفخر لخدمة مصر، ونتطلع إلى المساهمة في تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات لكرة اليد المصرية".

وتُعد مراسم التوقيع أول فعالية رسمية تستضيفها شركة أديداس داخل وزارة الشباب والرياضة، بما يعكس التزامًا مشتركًا بدعم الرياضة المصرية وتطويرها من خلال شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص.

ويواصل الاتحاد المصري لكرة اليد ترسيخ مكانته كأحد أبرز الاتحادات الرياضية على المستويين الأفريقي والدولي، بعدما تُوج بعشرة ألقاب في بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال، وهو رقم يعادل الرقم القياسي، من بينها أربعة ألقاب متتالية، كما حقق المنتخب الوطني لقب بطولة العالم للناشئين لكرة اليد عام 2019، وواصل حضوره بين كبار منتخبات العالم، محققًا المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وبموجب هذه الشراكة، ستتولى شركة WAYUP SPORTS توفير ملابس التدريب والأحذية والمعدات الرياضية من أديداس لمنتخبات مصر الوطنية لكرة اليد، بما يضمن حصول اللاعبين على منتجات عالمية المستوى خلال مشاركاتهم الإقليمية والدولية، كما تتضمن الاتفاقية برنامجًا للحوافز قائمًا على الأداء، لمكافأة الإنجازات الرياضية، تأكيدًا لالتزام جميع الأطراف بدعم كرة اليد المصرية وتعزيز مسيرة نجاحها.

وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام أديداس طويل الأجل بدعم وتنمية الرياضة في مصر، من خلال مساندة المنتخبات والاتحادات الرياضية المتميزة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية الرائدة، بما يسهم في إلهام الأجيال الجديدة وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

وزير الشباب والرياضة أديداس الاتحاد المصري لكرة اليد كرة اليد جوهر نبيل

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