الدفاع الكويتية : وفاة أحد العاملين في هجوم إيراني استهدف مبنى تابع لشركة صينية شمال البلاد

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، اليوم، بأن العدوان الإيراني الآثم استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت؛ مما أسفر عن وفاة أحد العاملين، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.

وأشار المتحدث إلى أن الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أن القوات المسلحة الكويتية تؤكد استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.