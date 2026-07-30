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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحدث "التعليم العالي": استعدادات مكثفة لانطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات

الدكتور عادل عبدالغفار
الدكتور عادل عبدالغفار
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبدالغفار، اليوم /الخميس/، تكثيف جهود التوعية والإرشاد لطلاب الثانوية العامة للتصدي للكيانات التعليمية الوهمية، استعدادا مع انطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/ 2027.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "إن الوزارة تحرص على إعلان القائمة الرسمية لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة على الموقع الرسمى لتنسيق الجامعات المصرية، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور مرجعا رسميا يمكن الاعتماد عليه قبل الالتحاق بأية مؤسسة تعليمية".

وشدد متحدث التعليم العالي على جاهزية الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات، لافتا إلى تسجيل بعض طلاب الثانوية العامة الذين يرغبون في الالتحاق بالكليات والجامعات، التي تشترط أداء بعض اختبارات القدرات، رغباتهم على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة دون رصد أي معوقات تذكر.

المتحدث باسم وزارة التعليم العالي البحث العلمي الدكتور عادل عبدالغفار طلاب الثانوية العامة

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