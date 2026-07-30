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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بحضور وزير الأوقاف.. إعادة فتح صحن مسجد الحسين اليوم في احتفالية رسمية بعد انتهاء أعمال الفرش| صور

مسجد الحسين
مسجد الحسين
عبد الرحمن محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت وزارة الأوقاف إعادة فتح صحن مسجد الإمام الحسين بالقاهرة اليوم الخميس، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطوير وفرش المسجد التي استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة، في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة المساجد التاريخية والحفاظ على مكانتها الدينية.

وأوضح الدكتور سيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، أن فتح المسجد يأتي بالتزامن مع تنظيم احتفالية كبرى داخل المسجد، بحضور وزير الأوقاف وعدد من قيادات الوزارة وكبار العلماء والشخصيات الدينية البارزة في مصر. 

وكانت مديرية أوقاف القاهرة قد قررت إغلاق صحن المسجد لمدة ثلاثة أيام، لإجراء أعمال إحلال وتجديد شاملة شملت تركيب فرش جديد يتناسب مع القيمة الدينية والتاريخية للمسجد، ويواكب جهود التطوير التي تشهدها دور العبادة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي سياق متصل، نشر الدكتور مؤمن الخليجي، إمام مسجد الإمام الحسين، مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أظهرت الشكل الجديد لفرش المسجد، معبرًا عن سعادته بما تم إنجازه، واصفًا المسجد بعد التطوير بأنه أصبح في "حُلة خضراء تبعث الطمأنينة وتمنح روحانية خاصة لرواد المسجد".

ووجّه إمام المسجد الشكر لوزير الأوقاف على دعمه المستمر واهتمامه بمساجد آل البيت، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس حرص الوزارة على الحفاظ على قدسية هذه الأماكن وتعزيز دورها الديني.

وكان الدكتور مؤمن الخليجي قد أعلن في وقت سابق عن إغلاق المسجد بدءًا من فجر يوم الإثنين وحتى فجر الخميس، لإجراء أعمال صيانة .

كما أعرب عن تقديره للمصلين على تفهمهم قرار الإغلاق المؤقت، داعيًا الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال، ومؤكدًا أن تطوير المسجد يهدف إلى توفير بيئة أكثر راحة وخشوعًا للعبادة.

مسجد الحسين سيد عبد الباري احتفالية رسمية غلق مسجد الحسين صيانة وترميم فرش مسجد الحسين

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