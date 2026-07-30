«بيطري الغربية»: تدشين قافلة لتقديم الخدمات البيطرية لـ 1450 طائرا وماشية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية البندرة التابعة لمركز السنطة في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتم خلالها تقديم الخدمات البيطرية لـ 1450 طائرًا وماشية.

حملات بيطرية



جاء ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع الدكتور محمود سليم القائم بعمل نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة البيئة والمجتمع، والدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

تحرك في حملات أمنية



وأشارت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التى ضمت الدكتور السيد الصاوى مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتور أحمد الهوارى مدير الإدارة البيطرية بمركز السنطة، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 300 حيوان وماشية ،و 1150طائرا وصرف التحصينات والأدوية.

تحصينات المواشي



وأضافت، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.