ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 28 شخصًا

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جزيرة "كيوشو" إلى 28 قتيلا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن عدد الضحايا يضم من تشملهم التحقيقات للاشتباه في وفاتهم جراء الكوارث الناجمة عن الزلزال الذي ضرب مقاطعة "كوماموتو" أول أمس الثلاثاء بقوة 1ر7 درجة على مقياس الزلازل الياباني، ما أدى إلى وقوع دمار واسع شمل انفجار أحد المراكز التجارية البارزة بالجزيرة.

وقد تلقت اليابان عروضا لتقديم الدعم من عدة دول في أعقاب الزلزال المدمر، كما أعرب عدد من القادة الدوليين عن تعازيهم لشعب وحكومة اليابان.