خلال اجتماعه الدوري.. «القومي للطفولة والأمومة» يبحث حزمة من الملفات الاستراتيجية المتعلقة برعاية وحماية حقوق الأطفال

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعه الدوري لأعضاء مجلس الإدارة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس، وبحضور أعضاء وعضوات المجلس؛ لبحث حزمة من الملفات الاستراتيجية المتعلقة برعاية وحماية حقوق الأطفال، واستعراض خطط العمل المستقبلية لتعزيز منظومة الطفولة في مصر.

واستهلت الدكتورة سحر السنباطي الاجتماع باستعراض تقرير شامل حول أبرز أنشطة المجلس خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها حملة "أهلاً بالصيف" التي انطلقت بمحافظة الإسكندرية، متضمنةً حزمة من الفعاليات التوعوية، والترفيهية، والتثقيفية الموجهة للأطفال وأسرهم بالتعاون مع الجهات الشريكة، وذلك في إطار جهود المجلس لنشر الوعي بحقوق الطفل وتعزيز حمايته.

كما سلط الاجتماع الضوء على جهود المجلس الحثيثة في ملف مناهضة زواج الأطفال، مستعرضاً نتائج المائدة المستديرة الموسعة التي عقدت تحت عنوان "الوضع القانوني والتشريعي في قضية زواج الأطفال"؛ بهدف تعزيز الحوار الوطني، ومراجعة التطورات التشريعية والسياسات الوطنية، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الوطنية، ونواب البرلمان، ومنظمات المجتمع المدني الشريكة.

تكثيف عمل اللجان لدعم سياسات المجلس

وفي سياق متصل، شهد الاجتماع مناقشة أداء اللجان الدائمة والمتخصصة بالمجلس، حيث وجّهت رئيسة المجلس الشكر لرؤساء وأعضاء اللجان على جهودهم المثمرة، مشيدة بالنتائج المتميزة التي حققتها اللجنة الدائمة للطفولة المبكرة، واللجنة الدائمة للإحصاء والتدريب، ولجنة التعليم، مع التأكيد على ضرورة تكثيف عمل باقي اللجان لدعم سياسات المجلس، وتطوير آليات العمل، وتنفيذ اختصاصاته بالشكل الذي يحقق أهدافه.

واختتم مجلس الإدارة اجتماعه بمناقشة مقترح لإطلاق مشروع قومي للاستثمار في الطفل المصري، والذي يرتكز على محاور رئيسية تشمل الثقافة، والتعليم، والرياضة؛ بهدف تنمية قدرات الأطفال، وبناء شخصية متكاملة للطفل المصري، وصقل مهاراته، وتعزيز مشاركته المجتمعية الفاعلة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للاستثمار في الإنسان وبناء أجيال قادرة على القيادة والمشاركة.