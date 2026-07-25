قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر: اتحاد الكرة اعتمد المستندات والزمالك ينتظر قرار الكاف لحسم الرخصة
سقوط أتوبيس في ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة دون إصابات
جيش الاحتلال ينشر 39 كتيبة في لبنان وغزة والضفة
أحمد حسام عوض: مواجهة برشلونة خطوة تعكس مكانة الأهلي وتاريخه
تصعيد القيادات الشابة والاعتماد على الكفاءات.. تفاصيل حركة تنقلات الشرطة 2026
إلحاق مجموعة من أوائل خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعمل بوزارة التربية والتعليم
حكم ترك البسملة في الفاتحة أثناء الصلاة.. د. عطية لاشين يحسم الجدل
مخدش فرصته.. جراديشار ظالم أم مظلوم في الأهلي؟| معلومات مثيرة
دفاعات الأهلي بخير.. الحسين عموتة يتحفظ على صفقة مدافع سوبر
دورى الأبطال والكونفدرالية.. الأهلي يترقب قرار حسم الرخصة الإفريقية
رئيس بشكتاش: قدمنا عرضنا الأخير لـ محمد صلاح.. والقرار الآن بيد اللاعب ووكيله
فيديو يثير الجدل.. شاب يرقص فوق ماسورة غاز في حفل زفاف ببشتيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للطفولة والأمومة يحبط زواج فتاة بعمر 16 عاما في الدقهلية

الدكتورة سحر السنباطي
الدكتورة سحر السنباطي
أمل مجدى

في إطار جهود الدولة الحثيثة لحماية حقوق الأطفال، والتصدي لكافة أشكال الانتهاكات والممارسات الضارة التي تهدد مستقبلهم، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في إحباط محاولة زواج مبكر لطفلة لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها، وذلك بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، مع اتخاذ كافة التدابير الفورية لضمان سلامتها وحمايتها القانونية والنفسية.

بلاغ لخط نجدة الطفل

صرّحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن غرفة العمليات بالمجلس تلقت بلاغًا عاجلًا عبر خط نجدة الطفل (16000) مُقَدَّمًا من والد الطفلة، أفاد فيه باعتزام الأم والجد لأم إتمام زواج ابنتهما القاصر.

وعلى الفور، أصدرت توجيهاتها بالتنسيق السريع مع وحدة حماية الطفل بمحافظة الدقهلية للتحقق من الواقعة والتدخل الفوري.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أن وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز المنزلة تحركت على وجه السرعة وانتقلت إلى محل إقامة الطفلة، حيث ثبتت صحة البلاغ.

وعلى إثر ذلك، جرى التنسيق مع مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام الذي باشر التحقيقات القانونية اللازمة، واستدعى طرفي الواقعة (الأم والجد)، ليتم على الفور إيقاف إجراءات الزواج بالكامل.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، أن زواج الأطفال – ولا سيما الفتيات – يُعد جريمة وانتهاكًا صارخًا لكافة حقوق الطفل، لما يترتب عليه من تداعيات سلبية بالغة الخطورة على الصعيدين الجسدي والنفسي، فضلًا عن حرمان الطفلة حقها الأصيل في التعليم والحياة الآمنة، مشددة على أن الدولة ماضية بكل حزم في مواجهة هذه الممارسات غير القانونية لحماية الأطفال.

من جهته، أشار صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن هذه الواقعة تمثل مخالفة صريحة وواضحة لعدد من التشريعات الوطنية الأساسية، تشمل المادة (80) من الدستور المصري التي تُلزم الدولة بكفالة حماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة، والمادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته الخاصة بتعريض الطفل للخطر، فضلاً عن قانون الأحوال المدنية الذي يحظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

وأكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون مصلحة الطفلة الفضلى، وتسليمها لوالدها لرعايتها وتوفير البيئة الآمنة لها.

كما ثمّن المجلس، مستوى التعاون المثمر مع النيابة العامة، والجهود الحثيثة التي تبذلها وحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات.

ويُجدد المجلس القومي للطفولة والأمومة دعوته لكافة المواطنين لأهمية الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشابهة تهدد سلامة الأطفال، وذلك عبر القنوات الرسمية لخط نجدة الطفل (16000) المتاح على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق «واتس آب» على الرقم (01102121600)، ضمانًا لسرعة الاستجابة وإنقاذ الأطفال في مختلف ربوع الجمهورية.

القومي للطفولة زواج الأطفال المجلس القومي للطفولة والأمومة الطفولة والأمومة سحر السنباطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

الاهلي

المصري يقترب من ضم ظهير الأهلي.. والاتفاق النهائي ينتظر حسم التفاصيل

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

الطقس

ارتفاع مؤقت في الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع الطقس وتحذر المصطافين

الزمالك

من جوة المطبخ.. إيهاب الكومي يعلن حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية

ترشيحاتنا

جانب من الفعالية

ماكينات خياطة لخريجات التدريب المهني لدعم المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة بالبحر الأحمر

زاهي حواس

نموذجاً للباحث الدؤوب.. «مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث» تنعي الدكتور محمد عبدالمقصود

الدكتورة سحر السنباطي

القومي للطفولة والأمومة يحبط زواج فتاة بعمر 16 عاما في الدقهلية

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

فيديو

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد