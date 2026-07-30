بعد ظهور النتيجة والنجاح.. إزاي تعيد الثانوية العامة لتحسين المجموع؟

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، يتساءل عدد من الطلاب وأولياء الأمور عن إمكانية إعادة الثانوية العامة بعد النجاح بهدف تحسين المجموع والالتحاق بكلية مختلفة، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حسمت هذا الأمر بشكل واضح، مؤكدة أن نظام الثانوية العامة لا يسمح بإعادة السنة الدراسية بعد النجاح، حتى إذا كان المجموع لا يحقق رغبة الطالب.

ويستعرض هذا التقرير موقف وزارة التربية والتعليم، وحالات إعادة الثانوية العامة، والبدائل المتاحة أمام الطلاب غير الراضين عن مجموعهم.

هل يمكن إعادة الثانوية العامة بعد النجاح؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب الذي ينجح في الثانوية العامة، سواء في الدور الأول أو الثاني، لا يحق له إعادة الصف الثالث الثانوي مرة أخرى لتحسين مجموعه.

وأوضحت الوزارة أن نظام "تحسين المجموع" غير مطبق في الثانوية العامة، وبالتالي فإن نجاح الطالب يعني انتهاء فرصته في إعادة الامتحانات للحصول على درجات أعلى.

ويأتي هذا القرار ضمن القواعد المنظمة لامتحانات الثانوية العامة، التي تنص على أن إعادة الدراسة تكون فقط للطلاب الراسبين أو المتغيبين وفق الضوابط المقررة، وليس للطلاب الناجحين.

لماذا لا تسمح الوزارة بإعادة الثانوية العامة؟

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لذلك لا تسمح بإعادة الامتحانات بعد النجاح بهدف رفع المجموع، حتى لا تتحول الثانوية العامة إلى نظام يعتمد على تكرار المحاولات للحصول على درجات أعلى.

كما أن هذا النظام يضمن استقرار قواعد التنسيق الجامعي وعدم حدوث منافسة غير عادلة بين الطلاب.

من يحق له دخول الثانوية العامة مرة أخرى؟

بحسب اللوائح المنظمة، يحق إعادة الامتحان في حالات محددة، أبرزها:

-الرسوب في الثانوية العامة.

-التغيب عن الامتحانات وفق القواعد المنظمة.

-استنفاد مرات التقدم المسموح بها في بعض الحالات التي تحددها الوزارة.

-أما الطالب الناجح فلا يحق له إعادة الصف الثالث الثانوي لتحسين مجموعه.

ماذا يفعل الطالب إذا لم يكن مجموعه مناسبًا؟

هناك أكثر من بديل يمكن للطالب الاستفادة منه بدلاً من التفكير في إعادة الثانوية العامة، ومنها:

التقديم في الكليات المناسبة للمجموع

قد يتيح التنسيق فرصًا في كليات أو برامج متميزة تتناسب مع مجموع الطالب، خاصة مع وجود جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية تقدم تخصصات حديثة يحتاجها سوق العمل.

الالتحاق بالجامعات الخاصة أو الأهلية

توفر الجامعات الخاصة والأهلية برامج دراسية متنوعة، مع حدود قبول تختلف عن الجامعات الحكومية، بما يمنح الطلاب خيارات أوسع لاستكمال تعليمهم.

الالتحاق بالجامعات التكنولوجية

أصبحت الجامعات التكنولوجية من الخيارات التي تحظى بإقبال متزايد، نظرًا لاعتمادها على الدراسة التطبيقية وربطها المباشر باحتياجات سوق العمل.

دراسة تخصص مختلف

يشير خبراء التعليم إلى أن نجاح الطالب في سوق العمل لا يرتبط باسم الكلية فقط، وإنما يعتمد على المهارات التي يكتسبها، وإتقانه للغات، والتدريب العملي، والقدرة على التطور المستمر.

هل يؤثر التظلم على النتيجة؟

إذا شعر الطالب بوجود خطأ في تقدير درجاته، يمكنه التقدم بتظلم على النتيجة خلال المدة التي تحددها وزارة التربية والتعليم.

ويتيح نظام التظلمات للطالب الاطلاع على صورة من كراسة الإجابة ونموذج التصحيح، وفي حال ثبوت وجود درجات مستحقة يتم تعديل النتيجة رسميًا وإبلاغ مكتب التنسيق بالتعديل إذا كان يؤثر على ترشيح الطالب.

لكن التظلم يختلف تمامًا عن إعادة الثانوية العامة، إذ يقتصر على مراجعة التصحيح، وليس إعادة أداء الامتحانات.

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة

تشمل إجراءات التظلم عادة:

-سداد الرسوم المقررة لكل مادة.

-تسجيل طلب التظلم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي.

-اختيار المواد المطلوب التظلم فيها.

-متابعة موعد الاطلاع على أوراق الإجابة.

-مراجعة ورقة الإجابة وتدوين الملاحظات.

-إعلان نتيجة التظلم بعد انتهاء الفحص.

وفي حال حصول الطالب على درجات إضافية، يتم رد رسوم التظلم الخاصة بالمادة التي ثبت أحقيته في زيادة درجاتها.

هل يعود نظام تحسين المجموع مستقبلًا؟

حتى الآن، لم تصدر وزارة التربية والتعليم أي قرارات بشأن إعادة العمل بنظام تحسين المجموع، كما لم تعلن عن إجراء أي تعديلات تسمح للطلاب الناجحين بإعادة الثانوية العامة.

لذلك تبقى القواعد الحالية سارية، والتي تنص على أن الطالب الناجح لا يمكنه إعادة الصف الثالث الثانوي مرة أخرى بغرض رفع المجموع.

نصائح للطلاب بعد ظهور النتيجة

ينصح خبراء التعليم الطلاب بعدم التركيز فقط على المجموع، بل دراسة جميع البدائل المتاحة قبل اتخاذ قرار اختيار الكلية، مع متابعة مؤشرات التنسيق الرسمية وعدم الاعتماد على الشائعات.

كما يؤكدون أن سوق العمل الحالي أصبح يعتمد بصورة أكبر على المهارات والخبرة العملية، وليس على اسم الكلية فقط، ما يجعل التطوير المستمر واكتساب الخبرات عاملين أساسيين في بناء مستقبل مهني ناجح.