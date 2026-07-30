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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طائرات ألمانية وفرنسية تساعد واشنطن في اعتراض الصواريخ الإيرانية نحو الأردن

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل
نتيجة الثانوية العامة 2026

أفادت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن بيانات الملاحة الجوية بظهور مساعدة طائرات ألمانية وفرنسية لواشنطن في اعتراض الصواريخ الإيرانية نحو قواعد أمريكية بالأردن.


وأشارت وكالة فارس إلى أن دخول طائرات عسكرية ألمانية وفرنسية على خط المساعدة لواشنطن يأتي بعد فشل الولايات المتحدة في اعتراض الصواريخ الإيرانية.


وأكدت فارس أن أنظمة الملاحة الجوية تشير إلى نشاط ما لا يقل عن طائرتين ألمانية وفرنسية للدعم العسكري الأمريكي في أجواء الأردن.

نجحت الدفاعات الجوية الأردنية ، فجر اليوم الخميس،  في التعامل مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية.

وبحسب بيان الصادر عن القوات المسلحة الأردنية ، فقد أكد  الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ، أن إجراءات الاعتراض نُفذت بكفاءة واحترافية ، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة.

كما شدد على أن عملية الإعتراض تمت دون تسجيل أية إصابات بشرية.


وجدد الناطق الرسمي على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن القوات ستواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة وصون أمنها وسيادتها، والمحافظة على أعلى درجات الجاهزية للتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

القواعد الأمريكية بالأردن طائرات عسكرية ألمانية وفرنسية الصواريخ الإيرانية القوات المسلحة الأردنية

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