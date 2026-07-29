الأردن والمكسيك تبحثان تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي، أجراه اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية روبيرتو فيلاسكو، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الأردن والمكسيك، وتطويرها في المجالات التي تهم البلدين.

واتفق الوزيران - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - على تفعيل جولات المشاورات السياسية الدورية بين وزارتَي خارجية البلدين تنفيذًا لمذكّرة التفاهم التي وقّعها البلدان عام 2015، وعقد الجولة الأولى نهاية العام الحالي، والالتقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول القادم لبحث خطوات عملية لزيادة التعاون والتنسيق بين الأردن والمكسيك.

كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار.

واطلع الصفدي نظيره المكسيكي على التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة، جراء الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، والانتهاكات المتواصلة في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وهنّأ الصفدي فيلاسكو بتولّيه موقعه وزيرًا للخارجية، وأكّد تطلّعه للعمل معه لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.