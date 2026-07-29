مهاب مميش: والدي رسخ فينا الانضباط والحسم.. والأكل والشرب بميعاد

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، أنه ولد في منزل منضبط وعسكري ومنظم، مضيفا: "والدي كان بيخاف علينا أوي، والخروج والرجوع بميعاد، والأكل والشرب بميعاد".

وقال مهاب مميش، في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد، في برنامج "صبايا الخير"، المذاع على قناة "النهار"،: "والدي رسخ فينا الانضباط والحسم، وكان بيبص لينا بعينه؛ نفهمه على طول".

وأضاف مهاب مميش: "لما خطبت مراتي كانت في الصف الثاني الثانوي، وأنا أكبر منها بـ 6 سنوات، واتجوزنا وخلفنا وهي في أولى جامعة".

وأكمل مهاب مميش: "لما قلت لأبويا أنا عايز أتجوز؛ قالي: أنا مش هساعدك".

واستطرد مهاب مميش: “أنا اتجوزت سنة 1972، وعندي بنتين، وعندي أحفاد، وأجمل حاجة إن الواحد يعيش حياته بحلوها ومرها”.