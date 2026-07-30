إيران .. مقتل شرطي إثر إطلاق مسلحين النار على القوات في مدينة إيرانشهر

أعلنت شرطة محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية مقتل شرطي إثر إطلاق مسلحين النار على قوات الشرطة في مدينة إيرانشهر.

وفي وقت سابق، قال قائد شرطة محافظة شرق طهران، دلاور القاصي مهر، إنه تم تفكيك صاروخ توماهوك أمريكي سقط في فارامين.

وذكر دلاور القاصي مهر أن القوات المتخصصة في وحدة الكشف عن المتفجرات وإبطال مفعولها التابعة للشرطة، نجحت في تفكيك الرأس الحربي لهذا الصاروخ المتطور للغاية الذي يزن 500 كيلوجرام.

وأشار إلى أنه تم اعتراض صاروخ توماهوك بواسطة الدفاع المتكامل للقوات المسلحة وسقط بالقرب من مدينة فارامين .

ونوه إلى أنه وبعد انتهاء العملية، تم تطهير موقع الهجوم وتأمينه بالكامل، ولا يوجد أي خطر على سكان المنطقة.



وأكد دلاور القاصي مهر الجاهزية الكاملة لقوات الشرطة لمواجهة أي تهديد والحفاظ على أمن المواطنين.