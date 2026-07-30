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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 10 رجال شرطة وإصابة العشرات في هجوم نفذه مجهولون على مقاطعة هنغو

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت شرطة مقاطعة هنغو بإقليم خيبر شمال غربي باكستان مقتل 10 رجال شرطة وإصابة العشرات في هجوم نفذه مجهولون.

وجاء ذلك خلال هجوم استهدف نقطة تفتيش أمنية في إقليم هنغو بولاية خيبر بختونخوا شمال باكستان، وفق وسائل إعلام محلية.

 ونقلت قناة "جيو نيوز" عن مسؤول الشرطة في الإقليم طارق حبيب، أن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 22 عنصرًا من الشرطة، مشيرًا إلى بدء عملية تمشيط في المنطقة.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن القوات الأمنية تعمل على ملاحقة منفذي الهجوم وجمع المعلومات حول ملابساته، وسط إجراءات لتعزيز الانتشار الأمني في موقع الحادث.

 ويأتي الهجوم في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها مناطق شمال غربي باكستان القريبة من الحدود الأفغانية، والتي تشهد من حين لآخر هجمات تستهدف قوات الأمن.
 

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