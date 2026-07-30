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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

15 قتيلًا في هجوم دمو ي على نقطة للشرطة شمال باكستان

هجوم مسلح
هجوم مسلح
القسم الخارجي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أسفر هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان عن مقتل 15 شخصًا، في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات التي تستهدف قوات الأمن في المناطق الحدودية مع أفغانستان، وسط تصاعد ملحوظ في نشاط الجماعات المسلحة خلال الأشهر الأخيرة. 

ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام باكستانية، فإن المهاجمين شنوا هجومًا عنيفًا باستخدام أسلحة رشاشة وقذائف، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت لفترة قبل وصول تعزيزات أمنية إلى موقع الحادث. 


وأفادت التقارير الأولية بأن الهجوم وقع في منطقة هانغو التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، وهي من أكثر المناطق التي تشهد نشاطًا للجماعات المسلحة.

 وأكد مسؤولون محليون أن الضحايا شملوا عناصر من الشرطة، فيما تمكنت القوات الأمنية من التصدي للمهاجمين، وأسفرت المواجهات عن سقوط عدد من المسلحين بين قتيل وجريح، بينما أصيب أكثر من 20 شرطيًا خلال الاشتباكات، بعضهم في حالات حرجة، وفقا لفري ماليزيا توداي.


ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من اعتداءات مشابهة استهدفت نقاطًا أمنية في الإقليم ذاته، ما يعكس استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات الباكستانية في المناطق الشمالية الغربية. وتشير التقديرات الأمنية إلى أن هذه الهجمات تحمل بصمات جماعات متشددة تنشط على جانبي الحدود مع أفغانستان، وعلى رأسها حركة طالبان الباكستانية، رغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأخير حتى الآن. 

باكستان بنجلاديش الهند هجوم مسلح

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