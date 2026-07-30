انفجارات تهز جنوب إيران وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الخميس، بسماع دوي انفجارات في مناطق جنوبي البلاد، في تطور جديد يأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، دون صدور بيان رسمي فوري يوضح طبيعة الانفجارات أو حجم الأضرار الناجمة عنها.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن الانفجارات سُمعت في عدد من المناطق الجنوبية، بينما سارعت السلطات المحلية والأجهزة المختصة إلى متابعة الموقف، في وقت لم تعلن فيه حتى الآن أي حصيلة للخسائر البشرية أو المادية، كما لم تُحدد الجهة المسؤولة عن تلك الانفجارات.

وتكتسب المناطق الجنوبية في إيران أهمية استراتيجية، لاحتضانها منشآت عسكرية واقتصادية وموانئ مطلة على الخليج ومحيط مضيق هرمز، وهو ما يجعل أي تطورات أمنية فيها محل متابعة إقليمية ودولية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة خلال الأيام الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الأحداث العسكرية المتلاحقة التي شهدتها المنطقة، وسط تبادل للاتهامات بين أطراف الصراع، الأمر الذي يثير مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على أمن الملاحة البحرية وأسواق الطاقة العالمية.

كما تواصل عدة عواصم دعواتها إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

ولم تصدر أي بيانات رسمية من الجيش الإيراني أو الحرس الثوري توضح أسباب الانفجارات أو ما إذا كانت ناجمة عن هجوم أو حادث داخلي، فيما تستمر وسائل الإعلام الإيرانية في متابعة المستجدات، مع توقعات بصدور معلومات إضافية خلال الساعات المقبلة مع استكمال عمليات التحقق والتقييم الميداني.