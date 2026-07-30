أكسيوس: الجيش الأمريكي ينفذ غارات جوية داخل إيران

أفاد موقع أكسيوس نقلًا عن مسؤول أمريكي بأن الجيش الأمريكي ينفذ غارات جوية داخل إيران، في تطور يمثل تصعيدًا جديدًا في المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.

وحتى الآن، لم تصدر تفاصيل رسمية بشأن مواقع الغارات أو حجم الأهداف التي استهدفتها أو نتائج العملية.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد غير مسبوق للتوتر بين البلدين، عقب سلسلة من الهجمات المتبادلة والتصريحات الحادة التي رفعت من احتمالات اتساع رقعة المواجهة في المنطقة. وكانت الولايات المتحدة قد أكدت في أكثر من مناسبة أنها سترد على أي هجمات تستهدف قواتها أو مصالحها، بينما شددت إيران على أنها ستتعامل بحزم مع أي اعتداء يمس سيادتها.

ويفتح تنفيذ غارات أمريكية داخل الأراضي الإيرانية الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، خاصة إذا تبعتها ردود إيرانية مباشرة أو عبر حلفائها في المنطقة. كما تراقب عواصم إقليمية ودولية تطورات الموقف عن كثب، وسط مخاوف من انعكاسات محتملة على أمن الملاحة البحرية، وأسواق الطاقة العالمية، والاستقرار الإقليمي.

وفي السياق ذاته، تواصل المؤسسات الأمنية والعسكرية الأمريكية تقييم نتائج الضربات، بينما تشير تقديرات أولية إلى أن الهدف من العملية يتمثل في إضعاف قدرات عسكرية محددة ومنع تنفيذ هجمات إضافية ضد القوات الأمريكية.

وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات الإيرانية بشأن طبيعة المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى ضبط النفس وتجنب انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية أوسع.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة صدور بيانات رسمية من الجانبين الأمريكي والإيراني، قد تكشف مزيدًا من التفاصيل بشأن العملية العسكرية وتداعياتها، في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي ما إذا كانت التطورات ستقود إلى مزيد من التصعيد أم ستعيد الأطراف إلى مسار التهدئة والاتصالات الدبلوماسية.