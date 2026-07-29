ظلم للطلاب المجتهدين.. نائب فاقوس: نرفض التشكيك في أوائل الثانوية العامة

أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية، رفضه التشكيك في نتائج أوائل الثانوية العامة أو التقليل من جهود الطلاب المتفوقين، وذلك على خلفية الجدل الذي أثير بشأن نتائج إحدى لجان الامتحانات بمدينة فاقوس.

وقال العطار في تصريحات خاصة إن ما يتردد حول وجود غش داخل اللجنة لا يستند إلى أي دليل، مؤكدا أن الغش وحده لا يؤدي إلى تحقيق مثل هذه المجاميع المرتفعة، وأن التفوق الدراسي ثمرة اجتهاد وجهد بذله الطلاب على مدار سنوات.

وأوضح عضو مجلس النواب أن وزارة التربية والتعليم حسمت الأمر بشكل واضح، وأكدت عدم وجود أي وقائع غش أو مخالفات أثرت على نتائج اللجنة، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.

النائب نبيل العطار يطالب دعم الطلاب المتفوقين والاحتفاء بنجاحهم

وشدد النائب نبيل العطار على ضرورة دعم الطلاب المتفوقين والاحتفاء بنجاحهم، بدلا من التشكيك في إنجازاتهم، مؤكدا أن الدولة تمتلك الآليات اللازمة لمراجعة أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بنتائج الامتحانات وفقا للقانون والإجراءات المعمول بها.