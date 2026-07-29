الناجح يرفع إيده.. تعرف على مجاميع نجوم الكرة في الثانوية العامة

مع إعلان نتائج الثانوية العامة، تتجه الأنظار إلى مجاميع نجوم كرة القدم السابقين والحاليين، خاصة أن عددًا من أبرز لاعبي الكرة المصرية جمعوا بين النجاح داخل المستطيل الأخضر والتفوق الدراسي، بينما جاءت نتائج آخرين بمعدلات أقل، دون أن تمنعهم من صناعة مسيرة كروية ناجحة.

وتضم قائمة أبرز مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة:

شريف إكرامي: 98%

98% عمر جابر: 93%

93% وائل جمعة: 84%

84% حازم إمام: 75%

75% أحمد حسام ميدو: 64%

64% رمضان صبحي: 64%

64% أحمد شوبير: 65%

65% أيمن يونس: 58%

58% محمود حسن تريزيجيه: 55%

55% محمد صلاح: 52.85%

ويتصدر شريف إكرامي قائمة الأسماء المذكورة بمجموع 98%، بينما يأتي محمد صلاح في نهاية القائمة بنسبة 52.85%، في مفارقة تعكس أن التفوق الدراسي ليس بالضرورة مقياسًا للنجاح في كرة القدم.

وبينما حقق بعض النجوم مجاميع مرتفعة خلال مرحلة الثانوية العامة، نجح آخرون في بناء مسيرات استثنائية في كرة القدم، ليؤكدوا أن النجاح يمكن أن يأتي بأشكال مختلفة، وأن الدرجات الدراسية لا تحدد وحدها مستقبل اللاعب أو قدرته على تحقيق الإنجازات.