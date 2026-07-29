عشوائية إدارية.. كريم رمزي ينتقد مجلس الزمالك بعد القرارات الأخيرة

انتقد الإعلامي كريم رمزي، ما يدور داخل نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية عقب رحيل جون ادوارد المدير الرياضي للنادي

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: الاستثناء لن يكون قاعدة وما حدث الموسم الماضي للزمالك من موسم استثنائي وتتويجه بالدوري لن يحدث هذا الموسم

وأضاف: لا يوجد نظام داخل الزمالك في الوقت الحالي ويوجد عشوائة ادارية داخل نادي الزمالك، والموسم المقبل سيكون صعبًا على الزمالك

وتابع: هناك العديد من اللاعبين كانوا رافضين النزول للتدريبات قبل الحصول على مستحقاتهم المتأخرة وجمهور الزمالك يدفع الثمن، والموسم الجديد قد يكون كارثيًا للزمالك

واكمل: معتمد جمال كان سيرحل عن تدريب الزمالك حال ان جون ادوارد قام بعرض مدير فني ذات سيرة ذاتية أقوى من برازوفيتش

واختتم: جمهور الزمالك يدفع الثمن فيما يحدث من لخبطة ادارية داخل مجلس ادارة النادي وقرارات غير مدروسة