الأنبا باسيليوس يستقبل الأنبا توماس في فعاليات الندوة التكوينية الرابعة لخدام الإيبارشية

استقبل اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، في إطار فعاليات الندوة التكوينية الرابعة لخدام وخادمات الإيبارشية.

تقام فعاليات الندوة التكوينية تحت إشراف وتنظيم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، وذلك بمبنى الخدمات والتكوين، بسمالوط، في الفترة من السادس والعشرين، وحتى الحادي والثلاثين من يوليو الجاري.

وقدم نيافة الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية للحاضرين، رحب فيها بنيافة الأنبا توماس، الذي ألقى محاضرة حول "سفر الرؤيا".