الأنبا توماس يحتفل باليوبيل الفضي الرهباني لراهبتين فرنسيسكانيتين

ترأس نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداس اليوبيل الفضي الرهباني للأختين ماريا أمل مرزوق، وماريا نوال فوزي، من الراهبات الفرنسيسكانيات لقلب مريم الطاهر، وذلك بمقر الرهبنة، بوسط القاهرة.

شارك في الصلاة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب وليم فلتس الفرنسيسكاني، والأخت لوتشيا حلمي، الرئيسة الإقليمية للراهبات الفرنسيسكانيات لقلب مريم الطاهر بمصر، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "لَيْسَ أَنْتُمُ اخْتَرْتُمُونِي بَلْ أَنَا اخْتَرْتُكُمْ" (يوحنا 15 : 16)، مشيرًا إلى تدابير الله، وتوافقها مع حرية الإنسان، ليكتشف من خلالها دعوته التكريسية، مؤكدًا أن زمن اليوبيل هو زمن نعمة من الله، للشكر، ومراجعة الذات.

من جانبها، أشارت الأخت لوتشيا حلمي إلى الفرح الذي تعيشه الراهبات في هذه المناسبة اليوبيلية الغالية، حاملةً صلوات وتهنئة الأم ماريا تيتا، الرئيسة العامة للراهبات الفرنسيسكانيات لقلب مريم الطاهر.

وفي الختام، قدمت الأختان ماريا أمل مرزوق، وماريا نوال فوزي، الشكر لله الذي رافق مسيرتهما على مدى هذه السنوات، كما عبرتا عن امتنانهما لجميع الحضور الكريم.