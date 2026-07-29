فادحة.. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة سفيتلويه في جمهورية دونيتسك الشعبية حيث حسنت قوات مجموعة "الغرب" مواقع تمركزها في خطوط التماس، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية ما يصل إلى 210 عسكريين.

ووفق البيان الروسي؛ فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز" ما يصل إلى 340 عسكريا.

كما دمرت طائرة روسية في أجواء البحر الأسود زورقا أوكرانيا مسيرا غير مأهول. فيما أسقطت وسائل الدفاع الجوي خلال الساعات الـ24 الماضية 4 صواريخ "نبتون" موجهة بعيدة المدى و619 طائرة مسيرة.

وأشارت الدفاع الروسية إلى خسارة القوات الأوكرانية في منطقة عمليات مجموعة قوات "الشمال" ما يصل إلى 200 عسكري ودبابة واحدة.

وختمت الدفاع الروسية بيانها قائلة : خسرت القوات الأوكرانية في منطقة عمليات مجموعة قوات "الجنوب" ما يصل إلى 200 عسكري ومركبتي مشاة قتالية و5 عربات مدرعة.