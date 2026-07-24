الجيش الروسي يستهدف رصيفا عائما لتخزين وإطلاق المسيرات بميناء إزمايل

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة تطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية.

وفي بيان لها ؛ أشارت الدفاع الروسية إلى تعرض دبابات محملة بالوقود ومواد التشحيم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية لأضرار في ميناء أوديسا.

وقالت الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية المخصصة للشحنات العسكرية وثلاثة مرافق لتخزين الطائرات المسيرة في ميناء إزمايل.

وتابعت الدفاع الروسية: تعرضت سفينة شحن جافة تحمل إمدادات عسكرية لأضرار أثناء تفريق حمولتها في ميناء نيكولاييف.

ووفق البيان الروسي ؛ فقد إستهدفت القوات المسلحة الروسية رصيفا عائما لتخزين وإطلاق المركبات المسيرة تحت الماء في ميناء إزمايل.

وختمت وزارة الدفاع بيانها بالقول : الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل 571 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية.