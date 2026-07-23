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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين : روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا

الكرملين
الكرملين
أ ش أ

 أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو منفتحة على عملية التفاوض بشأن أوكرانيا، موضحا أن روسيا تواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن التسوية.

وقال بيسكوف- في تصريحات للصحفيين، أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "جددت وزارة الخارجية موقفنا من الاستعداد لعملية تسوية سلمية (...) نحن بالفعل مازلنا منفتحين على عملية التفاوض".

وأضاف: "في الواقع، يتم إجراء اتصالات. إنها دائما إيجابية. لكن ليست هناك حاجة للحديث عن أي ديناميكيات جديدة أو تسارع جديد الآن".

وتابع: "لكن في الظروف التي تُحرض فيها العواصم الأوروبية نظام كييف على مواصلة الحرب، فإننا نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة".

وأوضح أن روسيا تواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية عبر قنوات العمل.

وأشار إلى أن الكرملين يتوقع أن يتمكن المفاوضون الأمريكيون من القدوم إلى موسكو، ومواصلة التواصل وجها لوجه بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.

وبشأن الأسلحة النووية، أوضح بيسكوف أن موقف موسكو من قضية عدم انتشار الأسلحة النووية معروف جيدا. وقال: "الجميع يدرك جيدا موقفنا فيما يتعلق بحق أي دولة في ذرة سلمية، في الطاقة النووية السلمية. ويجب أن يكون لإيران هذا الحق، والسعودية والدول الأخرى يجب أن يكون لها هذا الحق".

والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مانيلا صباح الخميس.

وأكد لافروف مجدداً استعداد روسيا لحل سياسي ودبلوماسي للنزاع في أوكرانيا، وشدد على رفضه القاطع لتزويد نظام كييف بمزيد من الأسلحة.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الطرفين اتفقا على مواصلة التواصل بين وزارتي خارجيتيهما.

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