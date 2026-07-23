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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ارتفاع درجات الحرارة.. محافظ الوادي الجديد تصدر قرارا بتنظيم مواعيد عمال النظافة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أصدرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، قرارًا بتنظيم مواعيد عمل عمال منظومة النظافة العامة بالشوارع بمختلف مراكز المحافظة، وحظر عملهم تحت أشعة الشمس المباشرة في فترات الذروة خلال فصل الصيف، وذلك حفاظًا على سلامة العاملين في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وأكدت المحافظ أن القرار يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة عمل آمنة، مع استمرار تقديم خدمات النظافة للمواطنين بكفاءة، موجهةً رؤساء المراكز بالالتزام بتنفيذ القرار الذي نص على تحديد ساعات العمل خلال الفترة الصباحية من الساعة ٦ حتى ١١ صباحًا، والفترة المسائية من ٦ حتى ١٠ مساءً.

وتهيب المحافظة بالمواطنين دعم جهود عمال النظافة من خلال الحفاظ على نظافة الأماكن العامة والشوارع، وإلقاء القمامة والمخلفات بالأماكن المخصصة؛ حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة وتخفيفًا عن كاهل العاملين بالمنظومة.

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