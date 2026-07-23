ضبط 8 أطنان من اللبن الفرز غير صالح للاستهلاك الآدمي ببني سويف

نجحت الأجهزة التموينية ببني سويف، في ضبط سيارة نقل محملة بـ 8 أطنان من اللبن الفرز غير الصالح للاستهلاك الآدمي قبل دخولها لمدينة بني سويف.

و​تأتي هذه الضبطية تنفيذاً لتوجيهات محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، وتحت إشراف الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية، بتشديد الرقابة والمتابعة على كافة المنشآت التجارية ومتداولي السلع الغذائية لضمان سلامة ما يُقدم للمواطنين.

​وكانت الحملة التموينية اشتبهت في إحدى السيارات أثناء مرورها بالقرب من مدخل المدينة، واستوقفتها لفحص حمولتها المقامة داخل براميل.

وبإجراء الفحص الظاهري والفحص الفني المعتمد من الجهات المختصة، تبين أن الحمولة عبارة عن "لبن فرز" غير صالح للاستهلاك الآدمي.

​وعلى الفور، تم التحفظ على السيارة والحمولة المضبوطة، وتحرير المحضر القانوني اللازم، وتسليم السيارة لمركز شرطة بني سويف لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.