رئيس قبرص: الاجتماع الثلاثي مع جوتيريش وزعيم القبارصة الأتراك لتهيئة الظروف لاستئناف المحادثات

قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إن الهدف وراء الاجتماع الثلاثي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وزعيم القبارصة الأتراك توفان إرهورمان اليوم الأربعاء هو "تهيئة الظروف للإعلان عن استئناف المحادثات من حيث توقفت في كران مونتانا".

وأوضح خريستودوليدس، في تصريحات أدلى بها أثناء مغادرته لحضور الاجتماع الثلاثي: "هذا هو هدفنا. نشهد تطورات إيجابية خطوة بخطوة، وننتظر ما سيحدث اليوم، وسنكون هنا للتعليق عليه"، بحسب صحيفة /سايبراس ميل/ القبرصية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان من المتوقع إجراء مزيد من التواصل مع تركيا، أشار خريستودوليدس إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها جوتيريش مؤخرا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، واجتماع مبعوثة الأمم المتحدة ماريا أنجيلا هولجين مع الأول في تركيا الأسبوع الماضي.

وأضاف خريستودوليدس: "لست على علم بمحادثات جوتيريش الهاتفية، لكن تركيا بالتأكيد جزء من هذا الجهد".

كما أعلن خريستودوليدس أن مبعوث الاتحاد الأوروبي الجديد للقضية القبرصية رافاييل فيتو، سيصل إلى الجزيرة مساء غد الخميس، وسيلتقي به صباح اليوم التالي.

يأتي الاجتماع الثلاثي عقب اجتماعات فردية عقدت بين الزعيمين وجوتيريش أمس الثلاثاء، حيث أكد خلالها مجددا دعمه لاستئناف المحادثات الرامية إلى حل القضية القبرصية.