أبو العزم يزور البابا تواضروس الثانى لتعزيز التعاون بين «قضايا الدولة» والكنيسة

قام المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد، في خطوة تؤكد عمق العلاقات الوطنية وتعكس روح الانسجام بين مؤسسات الدولة والكنيسة، بزيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة.

جاءت الزيارة في إطار حرص الهيئة على تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم الصالح العام ويعكس وحدة النسيج المجتمعي المصري.

وقد شهد اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات بين هيئة قضايا الدولة والكنيسة، والتأكيد على أهمية الحوار البناء والتعاون المستمر بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.

وأعرب المستشار أبو العزم عن اعتزازه بالعلاقة التاريخية التي تجمع هيئة قضايا الدولة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيدًا بدور الكنيسة الوطني في ترسيخ قيم السلام والتعايش ودعم مسيرة الوطن.

من جانبه، رحب البابا تواضروس بالوفد، مؤكدًا على أن الكنيسة تحرص على غرس الروح الوطنية في نفوس أبنائها، وأن الوطن غالٍ على جميع المصريين، كما ثمّن الدور الكبير لهيئة قضايا الدولة في الذود عن حقوق الدولة وصون مقدراتها، متمنيًا للمستشار أبو العزم التوفيق في مهام منصبه الجديد.

وفي ختام الزيارة التي اتسمت بالود والاحترام المتبادل، تم تبادل الدروع التذكارية، تعبيرًا عن عمق العلاقات التاريخية بين المؤسستين، وتأكيدًا على استمرار مسيرة التعاون البناء بينهما.

تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه مصر حراكًا وطنيًا مؤسسيًا يهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية، وترسيخ مبدأ المواطنة، انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية بأهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات وبناء الجمهورية الجديدة.