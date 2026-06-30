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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نادي هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو

مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي
مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي
إسلام دياب

تقدم مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد المجلس في بيانه أن ثورة 30 يونيو ستظل ثورة وطنية خالدة في تاريخ الأمة، حيث جسدت بأسمى معانيها إرادة الشعب المصري العظيم في الحفاظ على هويته الوطنية، وصون مقدرات الدولة، واستعادة مسيرتها المباركة نحو البناء، التنمية، والاستقرار.

وجاء نص البيان:

"إذ نستحضر هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب كل المصريين، فإننا نجدد العهد على مواصلة العمل المخلص والدؤوب من أجل رفعة وطننا الغالي، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية".

واختتم مجلس الإدارة بيانه بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ مصر الغالية، قيادةً وشعباً، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان، والمزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

هيئة قضايا الدولة نادي هيئة قضايا الدولة ثورة 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى ثورة 30 يونيو

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