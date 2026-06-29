ننشر السيرة الذاتية للمستشار عبد الناصر أبو العزم رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد

تدرج المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد فى السلك القضائي داخل الهيئة على مدار عقود وشغل درجة نائب رئيس الهيئة قبل صدور القرار الجمهوري الأخير بترقيته لرئاستها.

تولى قيادة العديد من اللجان القانونية والإشرافية الهامة، وكان أبرزها رئاسته لـ اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين (على مقعد النقيب العام).

أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 273 لسنة 2026 بتعيين المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيسًا لـ هيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

ونصت المادة الأولى من القرار على تعيين المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيسًا للهيئة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، فيما قضت المادة الثانية بنشر القرار في الجريدة الرسمية، وتكليف وزير العدل بتنفيذه. وصدر القرار برئاسة الجمهورية اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2026، الموافق 14 محرم 1448 هـ.