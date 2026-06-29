قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصرف مفاجئ من الكوريين تجاه المدرب بعد توديع كأس العالم.. ماذا فعلوا؟
ضبط مصنع يستخدم بودرة التلك في إنتاج حلوى الأطفال بالغربية .. صور
حلمي النمنم: الرئيس السيسي خاطر بحياته لإنقاذ الوطن .. ونجاح 30 يونيو غيّر مصير مصر
تصريح حاسم من ترامب : لا سلاح نووي لإيران مهما أسفرت محادثات الدوحة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن اصطياد تمساح نيلي بمصرف الحصافة بالقليوبية
ألميرون وإنسيسو يقودان تشكيل باراجواي أمام ألمانيا في دور الـ32 بكأس العالم
أحمد حلمي وأنغام وياسمين عبد العزيز يدعمون هبة مجدي في أزمتها الصحية
رطوبة وحرارة .. تحذير من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة
هل تشهد موازنة العام الجديد رفع شرائح الكهرباء للمنازل؟ رد حاسم للوزارة
بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا
السودان يمدد فتح معبر أدري مع تشاد ثلاثة أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر السيرة الذاتية للمستشار عبد الناصر أبو العزم رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد

المستشار عبد الناصر أبو العزم
المستشار عبد الناصر أبو العزم
إسلام دياب

تدرج المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد فى السلك القضائي داخل الهيئة على مدار عقود وشغل درجة نائب رئيس الهيئة قبل صدور القرار الجمهوري الأخير بترقيته لرئاستها.

تولى قيادة العديد من اللجان القانونية والإشرافية الهامة، وكان أبرزها رئاسته لـ اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين (على مقعد النقيب العام).

أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 273 لسنة 2026 بتعيين المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيسًا لـ هيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

ونصت المادة الأولى من القرار على تعيين المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيسًا للهيئة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، فيما قضت المادة الثانية بنشر القرار في الجريدة الرسمية، وتكليف وزير العدل بتنفيذه. وصدر القرار برئاسة الجمهورية اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2026، الموافق 14 محرم 1448 هـ.

قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

المنشور

يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 .. جدول الأجور الجديدة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة فادحة لـ الجنيه الذهب خلال أسبوع

المتهمة

معندهاش قلب.. القبض على سيدة تعدت على طفلها بالضرب ونشرت الفيديو على الانترنت

ترشيحاتنا

سارة بركة

سارة بركة : أعشق شريهان وإبداعها الفني والاستعراضي

سارة بركة

سارة بركة: العوضي فنان كبير وجدع ودعمني ووقف بجواري

الفنانة ماجدة منير

ماجدة منير لـ«صدى البلد»: «لحظة واحدة» عودتي للمسرح بعد 15 عامًا.. وأحب التمثيل حتى آخر يوم في عمري | حوار

بالصور

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

"أثر التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية" رسالة ماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

أشرف زكي وأحمد صفوت يقدمان واجب العزاء في المنتج غزال الشال

احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي

بعد ظهور هبة مجدي الجديد.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات تؤذي مريض السرطان فوق حالته

بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض
بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض
بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض

فيديو

أغنية نص ملعب قلبي لحكيم

بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد