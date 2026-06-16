وزير العدل يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لنيابة النقض بدار القضاء العالي | صور

شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، في احتفالية اليوبيل الذهبي للنيابة العامة لدى محكمة النقض، بدار القضاء العالي.

كان في استقبال الوزير القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والقضاة أعضاء المجلس، وذلك بمشاركة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وألقى المستشار وزير العدل كلمة بهذه المناسبة، استهلها بتقديم أسمى آيات التهنئة للحضور؛ مؤكداً أن المشاركة الكريمة لوزير الأوقاف تعكس عمق التنسيق المشترك والتكامل المؤسسي بين الوزارتين في ترسيخ قيم الوعي الرشيد، وإعلاء سيادة القانون، وصون بنيان المجتمع بالفكر المستنير والكلمة المسؤولة.

كما أعرب الوزير عن اعتزازه البالغ ومشاعر الوفاء التي يمليها الانتماء إلى هذا الصرح القضائي العريق، مستذكراً التقاليد القضائية الراسخة التي أرساها شيوخ نيابة النقض الأجلاء على مدار نصف قرن من العطاء.

وأشار إلى الدور المحوري والجهد العلمي المتجرد الذي تبذله نيابة النقض باعتبارها عقلاً قانونياً مفكراً يمد محكمة النقض بالآراء الراسخة، مما يساهم في توطيد المبادئ القضائية، واستقرار المعاملات، وحماية الحقوق والحريات.

ولفت الوزير إلى أن هذه المناسبة تبرز الرؤية الشاملة للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، في التطوير المستمر لمنظومة العدالة، مؤكداً استمرار الوزارة في مساراتها المتكاملة لتأهيل الكوادر القضائية والتوسع في تكنولوجيا التحول الرقمي بما يضمن الارتقاء بالمنظومة مع الحفاظ على جوهرها الأصيل وضماناتها العريقة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف في كلمته، أن الوقوف في رحاب محكمة النقض يمثل استحضاراً لتاريخ ممتد من النزاهة وسيادة القانون في صرح قضائي عريق شهدت قاعاته تعاقب شيوخ القضاء الذين أرسوا قيم الوقار، مشيراً إلى أن رسالة القضاء تتلخص في ثلاث قيم هي "النور والحق والعدل" التي يسترشد بها القاضي ليصل إلى وجه الحق الذي يقوم به العدل بين الناس، متوجهاً بالتهنئة الخالصة لمحكمة النقض ونيابة النقض بمناسبة يوبيلها الذهبي، داعياً المولى عز وجل أن يجعله عاماًحافلاً بالخير والأمان والرخاء للوطن.

وقد استهل رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمته بالترحيب بالمستشار وزير العدل، والأستاذ الدكتور وزير الأوقاف، معرباً عن تقديره البالغ لحرصهما على مشاركة رجال القضاء هذا الحدث البارز، واستعرض مسيرة النيابة العامة لدى محكمة النقض على مدار خمسين عاماً، مؤكداً أنها ظلت خلالها سنداً راسخاً لمحكمتها ورائداً في إبداء الرأي القانوني الرصين وتفنيد الطعون المعروضة عليها بدراسة متأنية وبحث دؤوب، كما أوضح أن نيابة النقض نمت خبراتها وتكاملت شخصيتها المؤسسية المتميزة لترتقي بأدائها العلمي والعملي، وتصبح الرافد الرئيسي والمدرسة القضائية العريقة التي تمد محكمة النقض بالكفاءات المتميزة وتثري مسيرة العدالة المصرية.

وفي رسالة وجهها رئيس محكمة النقض إلى أعضاء النيابة العامة لدى المحكمة، ثمَّن عطاءهم وجهودهم المخلصة وتحملهم أشق الأعمال وأكثرها إجهاداً للذهن، مشيداً بمذكراتهم وآرائهم القانونية التي جعلتهم الامتداد الواعد للمحكمة وحَمَلة رسالتها في الحاضر والمستقبل.

كما شدد على أن القضاء المصري سيظل دائماً عنواناً للعدل ومنارة للحق، داعياً أعضاء النيابة للمضي قدماً على هذا النهج القويم، وجعْل العلم والاجتهاد سبيلاً لرفعة الوطن، والمساهمة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق تطلعات الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وفي ختام الفعالية، شهد الاحتفال مراسم تكريم كافة المديرين السابقين للنيابة العامة لدى محكمة النقض، بالإضافة إلى المدير الحالي، تقديراً لجهودهم المخلصة في إرساء دعائم العدالة، كما شمل التكريم كافة مساعدي مدير النيابة السابقين والحاليين، تثميناً لعطائهم الممتد ودورهم البارز في تطوير منظومة العمل الإداري والقضائي داخل هذا الصرح العريق.

وتؤكد وزارة العدل، أن إحياء ذكرى مرور نصف قرن على تأسيس نيابة النقض يجسد التزام الدولة الأصيل بتقدير بيوت العدالة وتخليد مسيرة عطاء شيوخ القضاء الأجلاء، معلنةً أن تكامل مؤسسات الدولة يمثل ركيزة صلبة لحماية الحقوق وإرساء سيادة القانون بما يحقق رخاء بلادنا واستقرار أمنها الاجتماعي وقيمها العريقة.