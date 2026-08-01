هل يجوز قراءة القرآن أثناء مشاهدة مسلسل أو فيلم؟.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم قراءة القرآن الكريم من المصحف أثناء مشاهدة مسلسل أو فيلم، وهل تُعد هذه القراءة صحيحة أم لا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن القرآن الكريم له قدسية ومكانة عظيمة، وأن تلاوته تحتاج إلى تعظيم وحضور قلب، مشيرًا إلى قول النبي ﷺ: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة، وحفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده».

قراءة القرآن والانشغال بغيره

وأضاف أن كلام الله سبحانه وتعالى له أثر عظيم على القلب والنفس، فهو سبب للنور والهداية والسكينة، ويخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، ولذلك لا يليق أن يقرأ الإنسان القرآن وهو منشغل بأمر آخر يصرفه عن التدبر والتركيز.

وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على مشاهدة مسلسل أو فيلم، بل يشمل الانشغال بأي شيء أثناء التلاوة، مثل قراءة القرآن مع متابعة الهاتف أو تصفح المقاطع المختلفة، لأن ذلك لا يحقق المقصود من التلاوة وحضور القلب.

وأكد أن قراءة القرآن في هذه الحالة صحيحة، ويحصل الإنسان على أجر التلاوة والحسنات على الحروف، لكنها لا تحقق الأثر الكامل للقرآن من السكينة والتدبر والتأثر؛ لأن القلب لم يكن حاضرًا مع كلام الله سبحانه وتعالى.

وأوضح أن الله تعالى قال: ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾، مؤكدًا أن المقصود من قراءة القرآن ليس مجرد كثرة القراءة فقط، وإنما الفهم والتدبر والعمل بما فيه.

وشدد على أن من أفضل وسائل التدبر تكرار الآيات والتوقف عند معانيها، فربما يقرأ الإنسان آية واحدة مرات عديدة حتى يفهم ما فيها من هداية وعبر، وهو ما يحقق الغاية من إنزال القرآن الكريم.

