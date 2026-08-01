الدفاع الروسية: أسقطنا 152 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 152 طائرة مسيّرة أوكرانية، خلال الفترة الممتدة من الساعة 08:00 صباحًا وحتى 8:00 مساء بتوقيت موسكو.

وذكر بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية -وفق وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية مساء اليوم أنه خلال اليوم، من الساعة 8:00 إلى 20:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 152 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكالوغا، وكورسك، وليبيتسك، وأوريول، وتولا، وجمهورية القرم، وجمهورية باشكورتوستان، وإقليم كراسنودار، ومياه بحر آزوف والبحر الأسود".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "الشرق" التابعة لها، حررت بلدة ليوبيتسكويه التابعة لمقاطعة زابوروجيه، وحررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بلدة أولغوفكا في مقاطعة خاركوف، بعد عمليات دؤوبة واختراقات لخطوط العدو، إضافة لتسجيل تقدم ملحوظ على جميع خطوط التماس القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأصدرت الوزارة الروسية بيانًا، كشفت فيه عن استهداف قوات مجموعة "الشرق" الروسية لقوات نظام كييف بالقرب من بلدات فيليكوميخايلوفكا، وإيفانوفكا وكاتيرينيفكا وبروسيانايا وسكوتوفاتوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وشابلينو وتشيرفوني يار في مقاطعة زابوروجيه.