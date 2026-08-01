إسرائيل ترفع مستوى التأهب الدفاعي وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران

رفعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مستوى التأهب في أنظمتها الدفاعية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتقارير التي تحدثت عن احتمال إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بشن ضربات تستهدف بنية تحتية ومنشآت للطاقة في إيران.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن رفع مستوى التأهب يشمل تعزيز جاهزية منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، مع الإبقاء في الوقت الحالي على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية دون تغيير.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل والولايات المتحدة تواصلان مشاورات مكثفة بشأن التطورات الميدانية، في وقت ينسق فيه الجيش الإسرائيلي مع القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في مجالي تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقييم المستجدات، وسط تقارير عن استعدادات لعمليات عسكرية محتملة ضد منشآت الطاقة الإيرانية.